コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場する、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」に、春の新作が登場。2026年3月20日から、店舗とオンラインストアにて新アイテムが販売されている。気になるラインナップをチェックしていこう。【写真】「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の春の新