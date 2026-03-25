株式会社ベイクルーズが運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より、NEEDLES（ニードルズ）の別注“Nylonトラックシリーズ”が3月26日（木）に発売される。Nylonトラックシリーズでは、インラインのスポーティーな印象はそのままに、軽量かつ耐久性に優れたナイロン素材を採用。通常のジャージ素材とは一線を画す、マットで力強い質感がタウンユースでの存在感を放つ。ブラックのボディに対し、ラインには絶妙な塩梅のチ