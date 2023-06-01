サムスン電子が、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの出場選手に提供した「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」。約3800人に配布された本機種は、特別なデザインに加え、選手向けアプリをプリインストールした特別モデル。一般には販売されず、選手たちだけが手にした一台だ。 今回、本機種を取材する機会を得た。本稿では「Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」のクイックフォトレビュ