3月14日、「GENERATIONS」の公式Instagramで、2日にデジタルリリースした新曲『本心』のダンス動画が公開された。明るい曲調に合わせて楽しげに踊る動画は好評だが、片寄涼太の “激変” ぶりが注目を集めている。「動画は小森隼さん、佐野玲於（れお）さん、片寄さんの3人が踊る短いものでした。ただ、片寄さんが以前と比べて、ふっくらして見えることがSNSで話題になっているのです」（スポーツ紙記者）実際、この投稿のInst