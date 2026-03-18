3月14日、「GENERATIONS」の公式Instagramで、2日にデジタルリリースした新曲『本心』のダンス動画が公開された。明るい曲調に合わせて楽しげに踊る動画は好評だが、片寄涼太の “激変” ぶりが注目を集めている。

「動画は小森隼さん、佐野玲於（れお）さん、片寄さんの3人が踊る短いものでした。ただ、片寄さんが以前と比べて、ふっくらして見えることがSNSで話題になっているのです」（スポーツ紙記者）

実際、この投稿のInstagramのコメント欄でも、

《片寄くん…どうしたんだろ。びっくりした》

《片寄くんはスタイルが良いから、顔がふっくらしてるのが目立つんだよね》

など、片寄の “ふっくら変貌” ぶりに驚く声が聞かれている。

「片寄さんは、2019年の恋愛映画『午前0時、キスしに来てよ』で橋本環奈さんとダブル主演を務めた際、肩や腕は筋肉でがっしりしつつも、頬はすっきりしていました。

一方、今回注目された投稿では、顔まわりを中心に丸みを帯びた印象を受ける人もいたのでしょう。ただ、3月10日のInstagramで、2025年におこなわれたツアーで片寄さんが歌唱する写真をアップした際は、ビジュアルを称賛する声も多く、“激変” に関しては、ファンの間でも意見が分かれているようです」（芸能記者）

片寄は、2023年に女優の土屋太鳳と結婚し、第一子が誕生。2人は2017年の映画『兄に愛されすぎて困ってます』で共演したが、熱愛を報じられることもないまま、ゴールインした。結婚後は、夫婦の親しげな姿を見せることもあった。

「2024年6月、片寄さんと土屋さんはイタリアでおこなわれた『GIORGIO ARMANI』のショーに夫婦で参加しました。2人は会場で腕を組んだり、左手の薬指にお揃いの指輪もつけており、“夫婦共演” がSNSでも話題になりました。

また、2026年1月3日の片寄さんのInstagramでは、2歳になった子どもを抱きかかえる写真を添え、言葉を覚え始めたことを報告するなど、子育てについて語ることも増えています」（同）

結婚から3年が経ち、妻との “共通点” も浮上しているようだ。

「土屋さんはInstagramで、仕事や日常のささいなできごとにも感謝の気持ちをつづった長文の文章を投稿することが多く、SNSで “太鳳構文” と称されています。

結婚後、片寄さんもこうした文章を書くことがあり、1月3日の新年のあいさつの投稿では、仕事や子育ての話題から、《1年間履き込んだデニムもしっかりと自分らしい時間を刻み込んでくれて…これからもまだまだ、ともに過ごして行きます》とデニムへの感謝をつづっていました。

SNSでは、『太鳳ちゃんの文章に影響されてる』と、話題になっていましたよ」（同）

片寄は1児の父として、妻と子に頼もしい姿を見せてくれそうだ。