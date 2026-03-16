「タニタ食堂」や、健康アプリなどを展開するタニタ（東京都板橋区）が、「料理を教えてもらいたいと思う有名人」について調査を実施。その結果を公開しました。【画像】意外な《有名人》もランクイン？TOP10を全部見る！調査は2025年12月5日から同月8日、全国の20〜69歳男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は「伝説の家政婦」として知られる家政婦のタサン志麻さんでした。