立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、300グラムの特大コロッケがのったそばの画像を公開しています。【画像】うっわ…ヤバっ！コチラが器からはみ出るドデカさ「300グラムの特大コロッケそば」です！「コロッケそば」への愛あふれる試作品公式アカウントは、「名代富士そばが『コロッケそば』をどれだけ愛しているかというと300グラムの特大コロッケを作っちゃうくらい愛しています」とコメント。