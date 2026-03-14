インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「駄菓子」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月13日時点で集まった1万4416票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《駄菓子》もランクイン？TOP10を全部見る！1位は「1袋だけでも満足感がある」駄菓子3位は「おやつカルパス」（ヤガイ）でした。回答者からは「ちょっと小さめで食べ始める