インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「駄菓子」人気ランキングを投票で募っています。2026年3月13日時点で集まった1万4416票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《駄菓子》もランクイン？ TOP10を全部見る！

1位は「1袋だけでも満足感がある」駄菓子

3位は「おやつカルパス」（ヤガイ）でした。回答者からは「ちょっと小さめで食べ始めると止まらない」「肉の味がしっかりしていて、かめばかむほどおいしいです」「安いのにおいしい。満足感があり、謎の中毒性もある」といった声が寄せられていました。

2位には「蒲焼さん太郎」（菓道）がランクイン。「なんとも言えないパリッとした食感と、甘辛い味付けが最高」「やっぱり、いつ食べてもおいしいし飽きないのが魅力です」「濃いめの味で病みつきになります」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ポテトフライ フライドチキン味」（東豊製菓）でした。「4枚入っており、1袋だけでも満足感がある。しょっぱさを感じたいときにおすすめ」「薄さやサクサク感がたまらない！ とにかくおいしい」「たくさん食べたくなるような味！」などの回答が集まっていました。