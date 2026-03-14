カカさんの漫画「卒園式にでれなかったハナシ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む楽しみにしていた卒園式の前日に、息子が急な発熱。残念ながら卒園式は欠席することになりました。すると後日、保育園から…という内容で、読者からは「みんな優しい！」「泣きました…」「よかったですね」などの声が上がっています。心に残る特別な日カカさんは、インスタグラムでは「ハル