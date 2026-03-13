漫画家の五箇野人さんの漫画「海外でお釣りがもらえなくて悶絶。」がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が中南米を旅行中に、お店でジュースを買ったときのこと。おつりで渡そうとした店員の男性が、突然お札のにおいを嗅ぎ始めて…という内容で、読者からは「そのまま渡さない、誠実さがすてき」「どこに違和感を覚えたのか気になる！」などの声が上がっています。店主