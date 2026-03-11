春の新生活に向けた引っ越しシーズンが到来している。エイブルホールディングスの「ひとりぐらし研究所」が、クラスとブックオフグループホールディングスとともに、「ひとり暮らしの引越・リユース意識調査2026」 を実施した。引っ越しの際に不要になったモノは“捨てる”という人が大半だという。今どきの引っ越し意識について見ていくとしよう。【今週の住活トピック】【クラス×ブックオフ×エイブル共同調査】ひとり暮らしの