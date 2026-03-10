セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）」を3月10日から数量限定で販売します。【写真】セブンイレブン“人気スイーツ”をリニューアル！？新ビジュアルがコレ！同商品は、主食に添えるだけで一食としての満足度を高める、おかずとしての存在感を追求。天ぷらの製法に着想を得た軽やかなサクサクの衣と、カツオなど和風だしのうまみが口の中に広がる仕上がりが特長に