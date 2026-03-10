100均に専用品あったよ〜！「他所で買うと1000円前後…！」節約が捗る優秀アイテム

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：お札用貯金箱 蓋が開くタイプ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦18.5cm×横9.2cm×奥行き3.4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583237076

シンプルだけどよく考えられてる！セリアで見つけたお札専用貯金箱

最近は金融機関での硬貨取り扱い手数料がかかることもあり、小銭貯金がしにくくなりましたよね。一定の枚数までは無料としている所もありますが、重い小銭を持っていくのも大変なので、筆者も小銭貯金をしなくなってしまいました。

そんな中、セリアで便利な貯金箱を発見！『お札用貯金箱 蓋が開くタイプ』をご紹介します。

お札を折らずに入れられる貯金箱です。

お札貯金なら重い小銭を金融機関に持っていく必要がなく、小銭を口座に預けて手数料がかかってしまった…といった心配がありません。

ちなみに、ほぼ同じデザインの商品がネット通販のあらゆるお店で1,000円前後で売られていました。セリアなら110円（税込）なのでお得です！

1万円札なら最大150万円分貯めることができます。

モノトーンカラーでデザインもシンプルなので、大人が使いやすいのもいいですね！

外から中が見えないので、どれくらい溜まったのかがわかりにくいですが、開けたときに「こんなに貯金できたんだ！」という驚きと達成感を味わえます。

蓋が完全に開くタイプだからいざというときにお札を使える！

入れ口はワイドなので、お札をそのままスッと入れられます。

スリムな形状なので、タンスの引き出しなどに入れてこっそり使える点も魅力。

蓋が完全に取り外せるタイプなのも嬉しいポイント。

代引きの支払い時に手持ちの現金がない…！といったときもご安心を。いざとなったら開けて使えます。

一定額溜まったら口座に預けて、また繰り返し貯金箱を使えますよ。

今回は、セリアで見つけた『お札用貯金箱 蓋が開くタイプ』をご紹介しました。

お札貯金を始めたい方、お札専用の貯金箱をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。