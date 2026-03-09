【注目度 S級】☆サトウ食品（2923）Focus：「サトウのごはん」で有名な同社。タイパニーズと米価格上昇による値上げの影響で好決算が期待できる！ ☆カナモト（9678）Focus：建設業は全般業績が上向いており、建機レンタルの同社はその恩恵を強く受ける。 【3月6日発表予定9社】6654不二電機工業本決算電気機器1436グリーンエナジー＆カンパニー3Ｑ建設2923サトウ食品3Ｑ食品3180