天皇ご一家は3月8日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）1次ラウンドの日本対オーストラリア戦を観戦された。侍ジャパンはオーストラリアに4対3で逆転勝利し、3連勝を飾って1次ラウンドを1位で通過。吉田正尚選手が7回裏で起死回生の2ランホームランを放つなど、天皇ご一家が見守るなかメモリアルな試合となった。天皇陛下が観戦される「天覧試合」は、野球の国際試合では、’66年に後楽園球場で