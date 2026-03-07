きのう、富山駅近くの飲食店内で女性が刺された事件について、逮捕された男が「自分の腹部を刺した」と話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。殺人未遂の容疑で逮捕された住所・職業不詳の自称・しもざきよしひこ容疑者（69）はきのう午後4時ごろ、富山駅南口近くの飲食店の店内で、40代の女性の腹部を刺身包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。捜査関係者への取材で、容疑者は店にあった包丁で