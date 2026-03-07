「あの頃はすごい顔の写真しか世間に出てなかったからね」──そう言って微笑んだ女性は、"浪速のエリカ様"の高飛車なイメージに反して、朗らかな雰囲気だった。和やかな雰囲気のなか、かつての大炎上騒動についても軽やかに言及したのだった──。【前後編の前編】【画像】「13キロ減の大幅ダイエット」“タトゥー疑惑”がかかった上西氏のスラリとした脚彼女は元衆議院議員の上西小百合氏（42）。大阪維新の党を除名される騒動