【モデルプレス＝2026/03/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が3月5日、自身のInstagramを更新。ニューヘアカラーを披露し、注目を集めている。【写真】ヤンキー恋リア出演26歳「センス良すぎ」ニューヘアで雰囲気ガラリ◆Baby、ニューヘアカラー披露Babyは「ニューヘアカラー」「目印の＃フェイスフレーミングはそのまま 春ですな」とつづり、最新のヘアスタ