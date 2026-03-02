3月2日(月)22:00LIVEスタート予定J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第4節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」22:05〜 広島-京都/中野和也さん「SIGMACLUBweb」22:20〜 浦和-鹿島/河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」22:35〜 FC東京-柏/後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」22:50〜 川崎F-水戸/