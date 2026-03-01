かつてアイドルとして活躍し、卒業後に結婚して幸せな家庭を築いている芸能人が多くいます。そこで、All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施。今回は、全アイドルを対象としたランキングを作成しました。これまで、俳優や芸人、スポーツ選手など有名人と結婚し、世間を驚かせた元アイドルが存在します。果たして、どの元アイドルが