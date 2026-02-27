2026年2月26日に、ふるさと納税還元率比較サイト「とくさと」で炭酸水メーカーの還元率ランキングが公開されました。今回の集計では、大阪府和泉市の返礼品が還元率48.32％で1位となり、寄付額31,000円で狙えるコスパが明確になっています。公開場所はオンライン上の「とくさと」特集ページで、寄付額帯と種類を絞って探せる比較形式です。 とくさと「ふるさと納税炭酸水メーカーコスパ還元率ランキング特集」 公