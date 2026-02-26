三菱自動車は、ミニキャブ トラックを一部改良し、2026年2月5日より全国で販売を開始した。ミニキャブ トラックは、スズキ キャリイのOEM供給を受けているモデル。今回の改良の内容は、デザイン刷新と安全性能の強化、利便性向上だ。 【画像】見た目が激変。これが新ミニキャブトラックだ！ エクステリアではフロントマスクの意匠を変更し、LEDヘッドライトを全車標準装備とした。上級グレードのGにはLEDフォグランプ