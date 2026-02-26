2025年1月、ニューヨークタイムズが選ぶ「2025年に行くべき52カ所」に選出された富山市。「なんもないちゃ」富山弁で「なにもない」と、富山市民が自分のまちを語ると口をそろえてこう言う。しかし今回実際に街を歩き、暮らす方々に話を伺うことで見えてきたのは、日常の豊かさだった。ダイナミックな地形と歴史背景が織りなす、独自の食文化富山県は山から海までが極端に近く、標高3000m級の立山連峰から水深1000m超の富山湾と、