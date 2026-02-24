新興フィギュア・メーカー、ココパスタジオ（COCOPA STUDIO）によるSDフィギュアシリーズ「デフォルムド・ワールド」の第1弾商品として、「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」が、直販サイト「タイムリミット・フィギュア」にて、2月28日（土）の8：00より販売される。＞＞＞マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）をチェック！（写真17点）COCOPA STUDIOは、フィギュア・クリエイターであるマイティ・オー（Mighty Ō）