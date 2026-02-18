2月16日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・みなみかわの意外な悩みが明かされた。

【映像】みなみかわ、事務所社長の妻が“大物俳優”をスカウトしていた！まさかの前向き回答に仰天

今回は、みなみかわの素顔に迫るクイズ企画の後半戦を展開。解答者には、みなみかわをよく知る東ブクロ（さらば青春の光）、芝大輔（モグライダー）、お見送り芸人しんいち、そしてくりぃむしちゅー・上田晋也が名を連ねた。

スタジオが盛り上がったのは、「みなみかわが最近悩んでいることは？」という問題が出されたとき。

みなみかわを熟知する森田哲矢（さらば青春の光）が発表した“正解”は、現在フリーで活動する俳優・東出昌大に関するものだった。なんと、みなみかわの妻が東出に対し、独断で「事務所に入りませんか？」とスカウトのダイレクトメッセージ（DM）を送っていたというのだ。

みなみかわは、妻が勝手に行動していたことを説明しつつ、「無視されると思っていた」と当時の心境を振り返った。

しかし、事態は予想外の展開に…。

「たまたま東出さんにお会いするときがあったんですよ。当然（妻の）DMなんか見てないと思ってたら、東出さんが僕のところにつかつかって来て、『奥様からDMいただきました。ちょっと今映画でバタバタしてます。なので、落ち着いたら連絡します』って言われて」

まさかの前向きとも取れる返答に、みなみかわは「ホンマに入るの!?」と仰天！

これにスタジオは「こんなビッグな人入ってくれたらいいじゃん！」と色めき立ったが、当のみなみかわ本人は「もし本当に入ることになったら…」と複雑な悩みを抱えている様子だ。

というのも、みなみかわの妻はかねてより東出のことを「めちゃくちゃカッコいい」と公言しているそうで、みなみかわは「（自分の事務所に東出が来たら）抱かれるつもりちゃうかな」と、夫としての切実な懸念を漏らし、笑いを誘っていた。