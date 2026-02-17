住宅火災があった現場付近＝１７日午後９時２０分ごろ、横浜市鶴見区１７日午後７時半ごろ、横浜市鶴見区上の宮２丁目の住宅で「煙と爆発音があった」と、近隣住民から１１９番通報があった。火元の住宅が全焼したほか、近隣の住宅にも延焼し、少なくとも計５棟が焼損した。神奈川県警鶴見署によると、８０代の男性が足に軽傷を負い、病院に搬送された。火元の住宅の住民とみられる。現場はＪＲ菊名駅にほど近い住宅街で、消防