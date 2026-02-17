「引き寄せの法則で、『最幸のお志事』と出会えた」「経血コントロールをすれば、子宮がキレイになる」子育て中の人であれば、InstagramやnoteなどのSNSで、こうした言葉を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。科学的な裏付けがはっきりしない "スピリチュアルな言葉"の受け取り方は人それぞれで、共感する人もいれば、少し距離を置きたいと感じる人もいるかと思います。自分自身が冷静に取捨選択できていれば問題