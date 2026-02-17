CEZANNE（セザンヌ）の2026年春新作コスメ情報が到着！3月上旬より、皮脂テカリ防止下地の高SPFタイプ『皮脂テカリ防止下地50』が発売されます。さらに、『毛穴レスコンシーラー』『毛穴レスフィックスパウダー』も登場。今回は、編集部によるスウォッチやレビュー、口コミも合わせてご紹介します。CEZANNE（セザンヌ）2026年春新作コスメCEZANNE（セザンヌ）2026年春新作コスメ『セザンヌ皮脂テカリ防止下地50』『セザン