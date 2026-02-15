本日2月15日（日）よりスタートした「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、出演キャストの【クランクイン直前インタビュー】、本日配信の第1話「赤いギャバン」の【オーディオコメンタリー】など関連コンテンツを早くも会員見放題配信。さらに、キャラクターと一緒に写真が撮れるカメラ機能【東映特撮ファンカメラ】にも『ギャバン・インフィニティ』が登場する。＞＞