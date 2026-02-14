TBSが“春の人気番組特集”を展開し、動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で名作ドラマを期間限定で無料配信する。『JIN -仁-』や『ママはアイドル!』など往年のヒット作に加え、広瀬すず主演『クジャクのダンス、誰が見た？』が地上波放送終了後初めて無料配信される。【写真】中山美穂さん主演の名作も復活！今回の特集第1弾では、賀来千香子、布施博が主演し、君塚良一が脚本を手がけた『ずっとあなたが好きだった』をラ