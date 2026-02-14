[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]新体制に生まれ変わったヴィッセル神戸のエースナンバーがついに結果を出した。昨季から伝統の背番号13を背負うMF佐々木大樹は1-0で迎えた前半42分、右サイドからのDF酒井高徳のクロスに飛び込むと、ファーサイドでヘディングシュート。「(酒井が)良いボールをくれたのであとは当てるだけだった」。マッチアップしたMF岩崎悠人に高い打点で競り勝ち、待望の今季初ゴールを記録