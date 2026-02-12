住宅金融支援機構が、2025年10月〜12月分の【フラット35】の申請戸数、実績戸数、実績金額を発表した。それを見ると、前年同期比でおおむね1.5倍に増加していた。【フラット35】の金利も上昇しているものの、変動金利型の住宅ローン金利が上昇していることが、【フラット35】の申請戸数増加などに大きく影響しているのだろう。住宅ローンの金利の動向について見ていこう。【今週の住活トピック】【フラット35】の申請戸数等につい