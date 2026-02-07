「恋愛がいつもうまくいかない」「好きになるほど、しんどくなってしまう」そんな恋愛を繰り返してしまう人は、「相手との距離感」を見直すタイミングかも？「泣ける」「共感しかない」と口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）には、人間関係・恋愛関係が無理せずうまくいく秘訣が描かれています。今回は本書の中から、「恋愛がうまくいくコツ」に関する一節を紹介します