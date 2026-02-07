恋愛がいつもうまくいかない人の特徴・ワースト2
「恋愛がいつもうまくいかない」
「好きになるほど、しんどくなってしまう」
そんな恋愛を繰り返してしまう人は、「相手との距離感」を見直すタイミングかも？
「泣ける」「共感しかない」と口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）には、人間関係・恋愛関係が無理せずうまくいく秘訣が描かれています。今回は本書の中から、「恋愛がうまくいくコツ」に関する一節を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）
1 好きな人と「いつも一緒にいたい」と思ってしまう
恋愛がうまくいかない人に、とても多く見られるのがこのタイプです。
それは、好きになった相手と、必要以上に近づいてしまうこと。
――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より
「好きなんだから、いつも一緒にいたい」
そう感じるのは自然なことです。
でも、近づきすぎるほど、恋愛は安心ではなく、少しずつ“束縛”に変わっていきます。
2 「すべての情報」を共有しないと不安
好きになると、時間も、気持ちも、不安も相手とすべてを分かち合いたい。
「わかってほしい」「察してほしい」「ちゃんと向き合ってほしい」
実はこんなふうに思えば思うほど、相手は「重さ」を感じ、気持ちはどんどん離れていってしまいます。
自分の時間も、相手の時間も大切にしましょう。
相手のことが気になりすぎるときは、自分の趣味に没頭するのも一つの手です。
そうすることで、おたがいを大切に思う気持ちをキープできるのです。
ちょっと距離を置くだけで、心に余裕が戻ってくる
距離が近すぎる関係では、知らないうちに我慢が積み重なっていきます。
「嫌いになりたくない」
「でも、もう苦しい」
そんな気持ちの正体は、愛情ではなく、「執着」なのかもしれません。
距離を置くことは、相手を遠ざけることではなく、ぶつかり合いを減らし、「自分の心を守るための選択」です。
もし今、「好きなのに、しんどい」「大切なのに、疲れてしまった」と感じているなら、ほんの少しだけ、距離を置いてみましょう。
その距離が、きっとあなたの心に余裕を与えてくれるはずです。
（本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』を元に作成しました）