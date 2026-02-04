アウクスブルクは3日、セレッソ大阪のU−18に所属するFW小野田亮汰を獲得したと発表した。契約期間は2030年6月までとなる。小野田はスピードと得点力を強みとする18歳のストライカー。センターフォワードのほか両サイドでもプレーし、昨年5月にはJリーグ公式戦に出場可能なプロ選手に登録（2種）されたことも発表されていた。発表によると、小野田はアウクスブルクのトライアルトレーニングに1週間参加し、U−23チームの親善