タッキーのクレーマー体験_001【漫画】本編を読む→「痴漢扱いされた話」を読む接客業をしていると、顧客からのお叱りやクレームを受けることは珍しくない。正当なクレームには真摯(しんし)に向き合わねばならないが、なかにはとんでもない言いがかりも多いのが現状だ。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が、当時の実体験をベースに描いた漫画『女社会の知られざる闇。』には、にわかには信じがたい「