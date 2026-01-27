ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 葬儀場で目黒蓮主演映画のパネル展 葬儀との「同時開催」に批判殺到 炎上・批判 イベント 葬式 映画の話題 目黒蓮 浜辺美波 ゴシップ Smart FLASH 葬儀場で目黒蓮主演映画のパネル展 葬儀との「同時開催」に批判殺到 2026年1月27日 13時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「ほどなく、お別れです」と葬儀会社がコラボしたキャンペーンが物議 作品紹介を集めたパネル展を全59ホールで開催するという内容 葬儀と同じ時間帯に葬儀場でパネル展をおこなうことに批判が殺到している 記事を読む おすすめ記事 【速報】中学3年生の少女が行方不明に 警察が自宅周辺などを捜索《新潟・十日町》 2026年1月27日 10時56分 【全文】「ナイトスクープ」のVTR「米炊いて７合」は演出、ABCが連日の声明で経緯を説明 2026年1月27日 5時0分 かしゆか、トレードマークのロングヘアをバッサリ！「New me」コールドスリープで心機一転 反響続々 2026年1月27日 12時7分 大分の暴行動画、学校は報告せず 市立中、市教委は重大事態認定 2026年1月26日 16時6分 公衆電話に大量ガーベラ、「チェンソーマン」余波か NTT東日本は胸中複雑「配慮」求める 2026年1月26日 18時24分