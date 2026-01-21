リシュモングループが展開するイタリアのジュエリーメゾン「ヴェルニエ（VHERNIER）」が、伊勢丹新宿店 本館 4 階に日本初となる常設ブティックを2月4日にオープンする。【画像をもっと見る】ヴェルニエは、人体の曲線や現代彫刻の形状からインスピレーションを得て、伝統的な貴金属や宝石と、チタン、ブロンズ、黒檀などの素材を組み合わせたジュエリーを展開。すべてのジュエリーをヴァレンツァの職人たちが手作りしている。