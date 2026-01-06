ニューヨーク。眠らない街で、スマホを片手に恋を探す男がいた。日本でも海外でも主流となったマッチングアプリはもちろん、最近流行っている「リアル」な出会いイベントにも顔を出す。成瀬遥斗、28歳。総合商社勤務6年目。ニューヨーク駐在中。その肩書もあって、マッチングアプリを開けば、メッセージは山のように届く。しかし、出会いは星の数ほどあるが、本当に心を許せる“誰か”には、なかなか出会えない。成功や出会いが次