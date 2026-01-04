本格的な受験シーズンの到来です。大分市の私立中学校で今月4日、入学試験が行われ受験生が緊張した面持ちで試験に臨みました。 大分市の岩田中学校では毎年この時期に入学試験を実施しています。今月4日は午前9時過ぎから国語・算数・理科・社会の4科目の試験が行われ、受験生は真剣な表情で問題用紙に向き合っていました。今年は定員135人に対して313人が志願し、倍率は去年を0．45ポイント上回る2．3倍となっています。