1月は、「餅」を食べる機会が多くなる時期です。雑煮やお汁粉などにして食べる人は多いと思いますが、「餅は太りやすい」というイメージを持つ人は少なくないようです。SNS上では「餅は太る」「餅のカロリーは？」「つい餅を食べ過ぎてしまう」などの声が上がっています。「餅を食べ過ぎると太る」のは本当なのでしょうか。餅の主な栄養素のほか、餅を食べるときの注意点について、管理栄養士の岸百合恵さんが解説します。【要注