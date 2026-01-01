『寄生獣』で世を震撼させた岩明均が描く、累計発行部数470万部突破の歴史大作『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定、ティザービジュアル第1弾とティザーPVが公開、原作・岩明均からコメントが到着した。＞＞＞ティザーPV場面カットや岩明均サイン色紙をチェック！（写真22点）『ヒストリエ』は、岩明均による歴史漫画。『月刊アフタヌーン』（講談社）において2003年3月号から連載中。紀元前4世紀の古代ギリシア世界を舞台に、マケド