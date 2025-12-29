元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士・橋下徹氏（56）が、29日までに更新された公式YouTubeチャンネル「【公式】そこまで言って委員会NP」に出演。X（旧ツイッター）上で“バチバチ”のやり取りをくり広げる理由について語る場面があった。「なぜXで著名人とやり合う?」と質問されると、橋下氏は「それは抑止力ですよ。百田尚樹氏とか、北村晴男氏とかへの」と説明。「“大阪市政は失敗だ”みたいなことを言ってきたときは