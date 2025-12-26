「高市首相は今月末には首相公邸に引っ越す予定です。現在は東京・赤坂の衆院議員宿舎から公用車で首相公邸に出勤していますが、年越しは“新居”で迎えたいようですよ」（全国紙記者）就任から2カ月あまり、高市早苗首相（64）がようやく首相公邸に入居するという。11月7日の衆院予算委員会で高市首相は「外交日程や国会審議が続き、今は荷造りの暇どころか、睡眠時間もほとんど取れていない。できるだけ早く引っ越す」と答弁して