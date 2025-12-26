「高市首相は今月末には首相公邸に引っ越す予定です。現在は東京・赤坂の衆院議員宿舎から公用車で首相公邸に出勤していますが、年越しは“新居”で迎えたいようですよ」（全国紙記者）

就任から2カ月あまり、高市早苗首相（64）がようやく首相公邸に入居するという。11月7日の衆院予算委員会で高市首相は「外交日程や国会審議が続き、今は荷造りの暇どころか、睡眠時間もほとんど取れていない。できるだけ早く引っ越す」と答弁していたのだが、公邸への入居が延期になっていたのは、大きな理由があった。

「今年2月に夫の山本拓元衆院議員が脳梗塞で倒れ、いまは車いすが必要な生活を送っています。そのため公邸をバリアフリー対応にする改修期間が必要だったのです。11月下旬に高市首相が内見をして“最終チェック”をしていたようです」（前出・全国紙記者）

現在の公邸は、もともと官邸として1929年に建てられたものを移築し、浴室や台所などを新設して改修した建物。完成は2005年で、小泉純一郎氏（83）が首相として初めて住んだことで知られる。高市首相が、夫との同居のうえで問題視した部分はどこだったのだろうか。

「山本元議員を介助するヘルパーさんがいるわけではないので、トイレとお風呂、特に転倒リスクの高い脱衣所をリノベーションする必要があったと聞いています。首相に近い関係者たちからは“山本さんの面倒をみてくれる人を個人的に雇って、総理としての仕事にもっと注力してほしい”という声が少なからずあります。しかし、高市首相は可能な限り、山本元議員を自分自身で支えたいという考えのようなんです」（前出・全国紙記者）

待望の公邸への転居は高市首相にとって“追い風”となるか――。