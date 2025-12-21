―――――――――――――――――――12月22日 (月) ―― ◆国内経済 ・11月首都圏マンション市場動向 (14:00) ・11月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ★中国12月最優遇貸出金利 (10:00) ・英国7-9月期GDP[確報値] (16:00) ・米国2年国債入札 ◆新規上場、市場変更 な