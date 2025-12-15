人気商品「ご飯がススムキムチ」の容器内に小さなゴキブリとみられる虫がいたとして、動画や写真がX上で投稿され、波紋が広がっている。

これに対し、販売元のピックルスコーポレーション（埼玉県所沢市）は、「虫は容器の外側にいた」と公式Xで説明し、さらに事実関係の調査を続けている。

スーパーからは、「元々虫は外にいた」と断言されて困惑

「あ〜、もう生きてる〜」。若い女性が、小さな虫がいる場所を指で叩くと、虫は少し動いた。これを見て、女性は、「う〜」と悲鳴を上げる。

別の動画では、虫が動き回る様子も見られた。商品は、「ご飯がススムキムチ」のファミリーパック（320グラム）だった。

これらの動画は、大阪在住というこの女性が2025年12月7日、X上で投稿した。写真2枚も同時にアップしている。

女性は、好きなキムチに虫が混入してトラウマになったという。投稿は、注目を集めて、まとめサイトも取り上げる騒ぎになった。

女性は、リプライの質問にも応じ、虫を見つけてからの経緯を説明した。J-CASTニュースの取材にも応じて、15日にさらに詳しい状況を明かした。

それによると、7日夜は、スーパーで商品の会計を済ませた後、袋詰めにしようとして、虫に目が留まった。虫は、2、3分観察して、容器とフタのすき間にいたのを確認した。スマホで撮影した後、店側に虫が容器の中にいるのを確認してもらった。

3人の店員が、現物を見て「うわっ」「ほんまや」と声を上げたという。虫は、外に出てしまったため、店側が袋で捕獲したといい、商品については、違うメーカーのキムチと交換してもらった。

女性は、8日にスーパーに問い合わせたが、「元々虫は外にいた」と断言されて困惑したという。メーカーにも問い合わせ、その結果、メーカーの担当者と店長が会いに来た。スーパー側は、容器を破棄して、袋に入れた虫だけメーカー側に渡した状態だったという。メーカー側は、すき間に虫が入ることはありえないと説明した。女性は、容器に穴加工されているところから虫が出入りしたのではないかとの見方を示したが、いったん結論は保留になった。

メーカー側は、写真などの解析が終われば再度連絡すると話したといい、女性は、その結果を待っている。

メーカー反論も、投稿者「私の主張は当初と変わらない」

騒ぎを受けて、ピックルスコーポレーションは12月9日、公式Xで「お知らせ」を出し、今回の経緯を報告した。

そこでは、事実関係の調査を進めているとして、「現段階では、投稿者の方から現品を引き取った際、商品のフタは開封されておらず、かつ虫は容器の外側にいたということが確認されております。引き続き、詳細な調査を進めてまいります」と説明した。

そして、「虫発見に関する投稿により、お客様に多大なるご不安とご心配をお掛けしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。また、当該商品をご購入いただいた投稿者の方にも、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

これに対し、投稿した女性は、「公式が否定してますが、私の主張は当初と変わらないです」として、虫は容器の中にいた、と主張している。

この女性は、取材に対し、「実際にキムチのパッケージが翌朝には破棄されてるのでもう何とも言えませんが素人からしたら流通過程で入ったのではと思ってます」と答えた。容器のフタは密閉されていたといい、「パッケージのフタに穴が空いているのでそこから侵入したのでは？と個人的には解釈してます」と改めて述べた。

虫が容器の中にいたかについて、ピックルスホールディングスの広報担当者は、投稿者からは7日に販売店舗で申し出があったとして、「その際、投稿者の方から現品を受け取られた店舗側の方が虫は外側にいたと確認されております」と否定した。投稿者からは、8日にメーカーへの申し出があったという。

「当社製品を購入した際に、お客様にご不快な思いをさせてしまったことをお詫びいたします」としながらも、次のように説明した。

「当社しては容器の構造上、容器と蓋の間に虫が侵入することは困難と考えており、その旨、お客様にはお伝えしております。製造過程ではなく、その後の過程で一緒になった可能性が高いと考えており、基本的に虫が中にいたとは考えておりませんが、引き続き詳細な調査を継続して参ります」

