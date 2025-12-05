µÊ±ì¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ÇÌÜ¤ËÍ¾¤ë¥´¥ß¤ÎÊüÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Î©¶µÂç³Ø¤Î³ØÀ¸Éô¤¬¡¢°ìÉô³ØÀ¸¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°­¤¤¤È¡¢X¾å¤Ç·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤Î¥¿¥Ð¥³¤ÎÈ¢¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É³¥»®¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢µÛ¤¤³Ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤±ø¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ