大相撲の冬巡業、大分場所が2年ぶりに大分市で開催され、白熱した取り組みに会場は歓声に包まれました。 （吉田キャスター）「2年ぶりの大相撲大分場所。会場の前には長い列ができ、期待の高さがうかがえます」 大相撲ならではの触れ太鼓とのぼり旗。大分市のクラサス武道スポーツセンターで2年ぶりに開催された大相撲の大分巡業には九州場所で活躍した多くの力士が登場し、会場には3000人を超える観客が訪れ